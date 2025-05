Samanta Togni è tra le protagoniste della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. L’ex maestra di Ballando con Le Stelle torna in tv per raccontarsi a cuore aperto: dalla vita professionale a quella privata. Volto noto del piccolo schermo, Samanta si è fatta conoscere dal grande pubblico quando è entrata come ballerina professionista nel programma “Ballando con le Stelle” per poi farsi apprezzare anche come conduttrice di alcuni format e programmi di successi. La vita “artistica” della ballerina è stata però segnata dalla nascita del figlio che ha fatto quasi da spartiacque. Durante una intervista rilasciata a Passi di vita ha confessato che non è stato facile non solo diventare mamma ma soprattutto riprendere poi la carriera di ballerina.

In particolare la ballerina si è soffermata sul post gravidanza, quando per motivi legati alla gestione del figlio si è ritirata dalle scene. Una scelta quasi obbligata quella della ballerina che ha deciso di dedicarsi al figlio: “quando diventi mamma dici basta!”.

Samanta Togni, il successo in tv con Ballando con le Stelle e poi con Pechino Express

Tornare a ballare non è stato semplice per Samanta Togni che nel podcast “Passi di Vita” ha rivelato che, dopo essere diventata mamma, ha incontrato tantissime difficoltà. Nemmeno i colleghi le hanno dato una mano al punto che la stessa ballerina ha confessato: “ho chiesto una mano e nessuno mi ha aiutata”. Fortunatamente all’improvviso è arrivata l’occasione di una vita: Ballando con le Stelle.

“Ci ho creduto molto, ero tanto determinata” – ha raccontato la Togni che con Ballando è tornata a ballare! Successivamente la Togni si è fatta conoscere come conduttrice di programmi di successo fino alla recente partecipazione a Pechino Express. “Con Pechino mi sono sentita di nuovo viva, valorizzata, felice” – ha raccontato Samanta che ha condiviso questo viaggio con la sorella Debora.