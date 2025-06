Momento importante per Samanta Togni, che ha chiuso finalmente la relazione con l’ex marito Mario Russo. Una crisi di cui si parlava da tanto tempo ma forse nessuno aveva ancora il coraggio di pronunciare la parola fine. Da Monica Setta a Storie di Donne al bivio, la ballerina ha rotto il silenzio spiegando cos’è successo, le sue intenzioni e cosa è successo davvero con l’ex marito Mario. La puntata con la sua confessione andrà in onda sabato 7 giugno come sempre su Rai 2 a partire dalle 15.

Samanta Togni ha raccontato che dopo una crisi avvenuta nell’estate 2024 i due si erano ritrovati a ricucire il rapporto. Hanno provato infatti a far funzionare le cose, purtroppo senza riuscirci. Il matrimonio è naufragato dopo cinque anni e al momento Mario Russo ha deciso di rimanere a Dubai dove vive e lavora ormai da diverso tempo. L’estate scorsa, la ballerina era stata vista al mare in compagnia della sorella, come se avesse voluto prendersi una pausa da quella nuova vita negli Emirati che forse non le apparteneva davvero.

“Mario resta a Dubai e io sto traslocando in Italia. Ho messo la mia fede in un cassetto e la terrò per ricordo“, racconta Samanta Togni a Storie di donne al bivio. “All’anulare sinistro ho un tatuaggio dedicato al mio vero amore, mio figlio”. Ebbene sì, perchè al momento tutte le speranze sono concentrate sul figlio Edoardo che da poco tempo si è laureato in Statstica presso l’Università di Bologna. Poche settimane fa la ballerina si era confidata anche con Silvia Toffanin a Verissimo, ammettendo anche in quell’occasione la forte crisi con l’uomo. Nel salotto di Canale 5 aveva spiegato che il matrimonio con Mario non era finito bene.

“Il nostro è stato un grande amore e io ho anche scelto di accompagnarlo a Dubai“, racconta con rammarico, dicendo che per lei è stata una fatica dato che in Italia si trova molto bene. In tutto ciò, ha ammesso di essersi dimenticata dell’amore per sè stessa e spiega di essersi annullata completamente per l’ex marito Mario Russo: “Ci siamo resi conto che abbiamo obiettivi di vita diversi, non vedavamo più il futuro nello stesso modo e quindi ho preso consapevolezza di ciò senza sforzare nulla“. Oggi è single e le sta bene così.