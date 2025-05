Samanta Togni e il marito Mario Russo sono in piena crisi? Mario Russo è il marito di Samanta Togni, la ballerina professionista ed ex maestra di Ballando con le Stelle. Un grande amore quello nato tra i due anche se negli ultimi tempi hanno vissuto un momento di crisi dovuto in parte anche alla lontananza. E di recente ha rompere il silenzio e svelare come stanno le cose ci ha pensato la stessa Togni, ospite di Caterina Balivo a La volta buona ha raccontato: “La fede al dito è tornata, stiamo cercando di sistemare le cose, anche se nulla tornerà inevitabilmente come prima!”.

Alex Britti, chi è: "Via di casa a 19 anni"/ Il sogno della musica: "Erano anni frizzanti"

La crisi è durata circa sette mesi, anche se ad un certo punto la coppia ha preferito evitare di parlarne pubblicamente né tantomeno sui social. La ex ballerina di Ballando con le Stelle, infatti, ha preferito restare in silenzio anche se alcuni segnali sono stati inequivocabili: dalla mancanza della fede nuziale al dito fino all’assenza del marito alla sua festa di compleanno. E più di recente in molti hanno notato l’assenza del marito di Samanta Togni, Mario Russo alla festa di Pechino Express 2025 di cui la ballerina era concorrente. Oggi come stanno le cose tra i due?

Sandro Togni e Loredana Camilli, genitori Samanta Togni/ "Il ballo è la colonna sonora della mia vita"

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono in piena crisi? Lei svela la verità

L’amore tra Mario Russo e Samantha Togni ha vissuto un momento di grande difficoltà dopo 4 anni di matrimonio. La conferma è arrivata dalla ex maestra di Ballando con le Stelle che, ospite di Rai1, ha raccontato che nel loro matrimonio c’è stato un vero e proprio terremoto. Gli alti e bassi ci sono in tutte le coppie, ma tra loro tutto è scattato a causa della distanza visto che vivono tra Roma e Dubai. In realtà a scatenare la crisi anche la presenza di altre persone come ha confidato la Togni ma soprattutto il fatto che si è data per scontata.

Paola Caruso a Verissimo: "Mio figlio Michele sta meglio"/ "Non sposo più Gianmarco"

Fortunatamente la coppia è riuscita a superare la crisi ed oggi stanno cercando di mettere insieme i pezzi rotti della loro storia per tornare più forti che mai. Il segnale di rinascita è arrivato quando Samantha ha rimesso la fede nuziale al dito medio come ha raccontato proprio la ex protagonista di Ballando con le Stelle dicendo che stanno cercando di mettere le cose a posto e che la fede al dito è tornata.