Samanta Togni e il marito Mario Russo/ Test Covid e rientro in Italia, poi Magalli!

Samanta Togni e il marito Mario Russo hanno appeso le scarpette al chiodo dopo aver passato l’intero lockdown a ballare per volare al caldo sole di Dubai. La coppia va avanti a gonfie vele così come il loro amore che continua a destare l’interesse del pubblico e dei fan che hanno dovuto rinunciare alla ballerina proprio per via del suo addio a Ballando con le Stelle. Samanta Togni è “cresciuta” e non solo per via della sua vita privata, cambiata con l’arrivo del marito Mario Russo, ma anche in quella lavorativa visto che in autunno sembra che la vedremo al fianco del “cattivo” della televisione pubblica, Giancarlo Magalli. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente, proprio Samanta Togni si è detta felice e contenta di questo risultato: “Sono onorata che mi sia stata accordata questa fiducia. Ho sempre guardato la trasmissione, l’apprezzo per quel suo mix di impegno e leggerezza e adoro l’oroscopo di Paolo Fox. Ci hanno lavorato grandi personaggi come Fabrizio Frizzi e Massimo Giletti”.

SAMANTA TOGNI E IL MARITO MARIO RUSSO PRONTI A TORNARE IN ITALIA

Samanta Togni e il marito Mario Russo oggi saranno ospiti a C’è tempo per alla corte di Beppe Convertini e Anna Falchi per parlare della loro vita insieme e anche del suo futuro in tv ma, intanto, chi li segue sui social sa bene che i due sono finiti a Dubai e che adesso, prima di tornare, si sono sottoposti al test per il Coronavirus pubblicando i risultati sulle storie di Instagram mostrando tutto in un video in cui ha spiegato che visto che è negativo potrà tornare in Italia: “Quindi domani si parte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA