Samanta Togni e il nuovo fidanzato Mario Russo/ “Ecco come l’ho conosciuto”

Protagonista con Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Federica Cifola a teatro con lo spettacolo “Ricette d’amore”, Samanta Togni si è raccontata ai microfoni di Vieni da me. La ballerina nel salotto di Caterina Balivo ha ripercorso la storia d’amore con Mario Russo, nuovo fidanzato dopo l’addio a Christian Panucci, ed ha rivelato un retroscena: la storia è nata grazie ad un… viaggio in treno! La professionista di Ballando con le stelle e il nuovo compagno, che «è un medico, un chirurgo estetico», si sono conosciuti a luglio, «il periodo delle farfalle nello stomaco, noi abbiamo le farfalle» secondo Federica Cifola. «Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo», racconta la Togni.

SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO, ECCO COM’E’ NATO IL LORO AMORE

Samanta Togni, commossa dopo aver visto il video di presentazione, ha poi aggiunto: «Lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a parlare italiano». E ancora: «Ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiato il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia. Per me? L’Italia è bella… (ride, ndr)». I primi segnali erano arrivati proprio da Instagram, con la ballerina che ha pubblicato una foto con il chirurgo estetico insieme ad una didascalia molto chiara: «Il nostro sorriso è più giovane di noi», ha scritto citando Roger Judrin.

