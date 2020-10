Samanta Togni e il video in costume: “Uomini perversi”/ “Commenti dai follower…”

A La vita in diretta, nella puntata del 30 settembre, si è parlato di body positity e del forte messaggio lanciato da Vanessa Incontrada con l’ultima copertina di Vanity Fair. L’attrice e conduttrice ha posato senza veli per il noto magazine, conquistando i complimenti di moltissime donne. A commentarla in studio c’è anche Samanta Togni, che entra nel merito della questione, ammettendo di aver vissuto un momento brutto legato ad un video postato su Instagram questa estate. Nel video, la Togni è in costume e si mostra scherzosamente in alcune pose di un servizio fotografico. “Non sai quanti messaggi di uomini, chiamiamoli così, che commentavano il décolleté. – ha raccontato in studio – Ero in costume ragazzi. Poi mi sono lamentata perché tra i miei follower c’erano uomini perversi”.

Samanta Togni e i complimenti a Elisa Isoardi

Samanta Togni si è detta davvero colpita dai commenti ricevuti questa estate da uomini che, proprio qualche mese fa, ha definito “depravati”. La ballerina, che conduce al fianco di Giancarlo Magalli ‘I fatti vostri’, ha parlato anche di Ballando con le stelle focalizzandosi sulle esibizioni della collega Elisa Isoardi. In merito ha dichiarato: “Devo farle i complimenti perché è stata di una sensualità, sinuosa, bella e coraggiosa perché non è semplice ballare da soli”. Il riferimento è all’ultima puntata di Ballando che l’ha vista in scena da sola a causa dell’operazione che ha dovuto subire il suo ‘partner Raimondo Todaro.



