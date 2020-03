Samanta Togni e marito Mario Russo/ “Dopo il matrimonio niente figli” (Domenica Live)

Samanta Togni ed il marito Mario Russo saranno oggi ospiti di Domenica Live, pronti a raccontarsi a Barbara d’Urso. I due neo sposini avranno modo di far vedere proprio le loro immagini del matrimonio che si è celebrato lo scorso 15 febbraio dopo appena sette mesi di relazione. Un matrimonio lampo, dunque, durante il quale aveva stupito con la sua mise sexy e provocante. Al fine di placare i bollenti spiriti però, la coppia era partita alla volta della Lapponia dove la ballerina ed il chirurgo estetico hanno realizzato alcuni scatti e video documentando ad esempio la meravigliosa caccia all’aurora boreale. I due sembrano molto legati, nonostante la breve conoscenza e il loro amore appare particolarmente forte. Subito dopo la Lapponia la Luna di miele è proseguita in una location decisamente differente. Dopo un veloce pit stop a Roma per un necessario cambio di bagaglio, i due neo sposini sono partiti alla volta di Dubai, dove il medico lavora. Dopo il matrimonio, la 38enne che per anni ha fatto la pendolare tra Roma e Terni si è trasferita nella Capitale. Una decisione legata anche dalla scelta del figlio Edoardo che da settembre sarà all’Università di Bologna.

SAMANTA TOGNI ED IL MARITO MARIO RUSSO A DOMENICA LIVE

In seguito alla celebrazione del loro matrimonio, Samanta Togni e Mario Russo hanno subito spiegato quali sono i loro intenti familiari. A quanto pare non ci sarà alcun figlio in cantiere. La coppia ha infatti dichiarato di non avere intenzione di allargare la famiglia già abbastanza numerosa. Il riferimento è ai figli avuti dai precedenti matrimoni. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle, infatti, ha il figlio 18enne avuto dall’ex Mirko mentre il chirurgo Mario ha ben tre figli tutti minorenni, nati dalla sua precedente relazione poi naufragata. E così, al settimanale DiPiù la coppia ha dichiarato: “Siamo già felici così, con la nostra bella famiglia allargata”. La Togni, dopo aver lasciato Ballando aveva detto di volersi concentrare sul lavoro. Una decisione giunta dopo 14 anni nel talent di Milly Carlucci: “voglio fare altro. A un certo punto la carriera di una ballerina, per forza di cose, rallenta, e io voglio guardare altrove. Ho tante proposte, tanti progetti, ho fatto teatro ed è stato un successo. Con la fede al dito, ora, sarà ancora tutto bello”, ha raccontato.

