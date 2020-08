Samanta Togni e marito Mario Russo/ “Lockdown? Una prova importante”

Samanta Togni e il marito Mario Russo si sono sposati lo scorso 15 febbraio a Narni poco prima dell’arrivo del lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Una situazione anomala per una coppia neo sposi che però ha superato alla grande questo momento difficile considerando le dichiarazioni che la ex ballerina di Ballando con le Stelle ha rilasciato a ternitoday nell’ultimo periodo. La Togni, infatti, parlando proprio della quarantena trascorsa con il marito, ha detto: “Cosa butterei via di queste settimane? Le carte da gioco. Hanno rappresentato la staticità. Nonostante la situazione la convivenza è stata abbastanza dinamica. Mio marito è diventato un ballerino. Questo periodo ci ha fatto proprio bene e ne siamo usciti altrettanto”.

Poi la ballerina ha raccontato di aver passato il tempo anche con gli amici e colleghi Samuel Peron e Tania Bambaci con cui ogni settimana aveva un appuntamento fisso online. “Abbiamo cercato di superare questi giorni non facili con una formula semplice. Con Samuel Peron e Tania Bambaci, ogni domenica, avevamo un appuntamento e ci scontravamo su un ballo” – ha raccontato la Togni – “è partito come un gioco poi il livello è aumentato. L’obiettivo era superare questo periodo apportando un pizzico di leggerezza. Da un lato si mangiava e dall’altro si ballava. Alla fine dei conti è stata una quarantena terapeutica”. La convivenza tra moglie e marito però è andata a gonfie vele come ha raccontato anche il neo sposo Mario Russo che ha detto: “tre mesi insieme in totale condivisione ha rappresentato per noi una prova importante. Abbiamo consolidato tutte quelle percezioni avute in passato”. Samanta Togni e il marito Mario Russo saranno ospiti della nuova puntata di “Io e te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai1.

Samanta Togni e Mario Russo: “Ci siamo conosciuti su un treno”

Samanta Togni e Mario Russo oggi sono marito e moglie e si amano come se fosse il primo giorno. Recentemente sui social la bellissima ballerina di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video per il marito con tanto di dedica d’amore. “Dopo tre mesi e mezzo di meravigliosa vita simbiotica… ieri sei dovuto partire per Dubai. È dura sopportare la tua mancanza! Già non vedo l’ora di rivederti” ha detto la Togni in un video pubblicato su Instagram. La coppia, infatti, dopo tre lunghi mesi di convivenza forzata e felice si sono dovuti momentaneamente separare visto che lui è volato a Dubai per motivi di lavoro. Una storia d’amore nata quasi per caso quella tra la ballerina e il chirurgo che, ospiti del salotto di Domenica Live di Barbara d’Urso, hanno raccontato come si sono incontrati.

“Ci siamo conosciuti su un treno da Napoli a Roma. Eravamo uno di fronte all’altro” ha detto la ballerina. Il primo a prendere la parola però è stato Mario: “ho iniziato a parlare. È stata un’ora molto forte. Io non me la sono lasciata sfuggire”. Dopo circa un mese da quel primo incontro in treno, il bel chirurgo ha chiesto alla ballerina di sposarlo. Oggi sono una bella famiglia allargata visto che Mario Russo ha già dei figli nati da una precedente relazione. La Togni, intervistata dal settimanale Mio (data 15 aprile 2020), ha raccontato di avere uno splendido rapporto con loro: “Giordana è una piccola, grande donna, bellissima e responsabile – ha detto -. Roberto e Federico sono due ragazzi in gamba. Abbiamo un bel rapporto, i genitori sono stati molto bravi a tirarli su”. Infine parlando del rapporto con il marito ha aggiunto: “siamo molto limpidi e i nostri figli hanno fatto sempre parte della nostra vita. Con questa grande naturalezza li abbiamo resi partecipi del nostro rapporto. Poi ci vedono così felici”.

