Samanta Togni, il tentato suicidio della mamma e i problemi con l’anoressia: “Ero in un brutto trip”

Finita l’esperienza a Pechino Express 2025, Samanta Togni è stata ospite a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 17 maggio 2025. L’ex maestra di Ballando con le stelle si è raccontata a cuore aperto parlando dei suoi problemi di anoressia, della difficile separazione dei genitori, della nascita di suoi figlio Edoardo, quando lei aveva solo 20 anni fino alla fine del matrimonio con Mario Russo già in piena crisi. Innanzitutto Samanta Togni ha parlato della sua passione per la danza che l’ha portata in giro per il mondo ma anche il fatto che proprio l’essere una ballerina ed il voler inseguire il sogno

“Io ho avuto disturbi alimentari, io non sono stata l’unica e non sarò l’unica, soprattutto tra le ballerine è un problema comune” ha confessato Samanta Togni per poi aggiungere che è riuscita ad uscirne grazie alla mamma: “Io ero arrivata a pesare 40 chili, troppo poco, però mi guardavo allo specchio e pensavo di dover ancora dimagrire. Ero entrata in un trip brutto mi è venuto a mancare il ciclo. Poi capisci che non è quasi mai una cosa prettamente estetica ma dietro c’è dell’altro.” Ed infine Samanta Togni ha aggiunto che sicuramente ha influito anche la separazione dei genitori. Separazione che ha messo a dura prova anche la mamma che ha attraversato un brutto periodo arrivando a pensare al suicidio.

Samanta Togni e il marito Mario Russo si sono lasciati: “Ecco perché il mio matrimonio è finito”

Da mesi si rincorrono voci di una presunta crisi tra la ballerina ed il marito ed oggi a Verissimo è arrivata la conferma da parte della diretta interessata, Samanta Togni e il marito Mario Russo si sono lasciati. Dopo una crisi importante i due hanno provato a recuperare ma non è stato possibile, probabilmente hanno entrambi una progettualità diversa. “Io ho lasciato la mia vita qua che mi piaceva anche tanto per seguirlo a Dubai, è stato difficile…Io ho sempre creduto nell’amore ma in quel caso credo di aver ad un certo punto dimenticato l’amore verso me stessa e dedicato tutto l’amore che avevo verso un noi che girava intorno a lui.” E subito dopo ha aggiunto che se per mantenere viva una coppia il prezzo da pagare è perdere se stessi il prezzo è troppo alto e non ne vale la pena. Dopo quattro anni d’amore il matrimonio è finito.