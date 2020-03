Samanta Togni e Samuel Peron/ Quarantena con i rispettivi compagni “prova del nove”

Samanta Togni ed il neo marito Mario Russo sono stati ospiti in collegamento di Storie Italiane, insieme a Samuel Peron e alla compagna Tania Bambaci. Le due coppie stanno affrontando la quarantena ed hanno deciso di raccontarla ad Eleonora Daniele ed ai suoi spettatori, ribadendo anche la loro grande amicizia. Ad intervenire per primo è stato Mario il quale parlando della loro convivenza forzata per via dell’emergenza Coronavirus ha commentato, riferendosi alla moglie Samanta: “Lei rende questa permanenza a casa perfetta”, pur rimproverandole di fargli fare troppo esercizio fisico. Ma il marito è geloso quando balla con Samuel Peron? “No, lui è estremamente professionale, interpreta molto bene ma non mi ha mai dato motivo, non c’è nessuna malizia da parte di entrambi, sono entrambi molto bravi”, ha commentato. A scherzare sulle gelosie del neo marito della Togni è stato lo stesso Peron che ha commentato: “Mario non è geloso di me ma ha registrato il mio numero con il nome ‘amante ufficiale'”. Quindi ha lanciato una sfida alla coppia in collegamento, ed ovviamente non poteva che essere a suon di ballo.

SAMANTA TOGNI E SAMUEL PERON: LA LORO AMICIZIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Se Samanta Togni e Mario Russo si sono sposati di recente dopo una breve ma intensa conoscenza, il matrimonio di Samuel Peron deve attendere, a causa del Coronavirus. “Il coronavirus sta dilungando i tempi, non so se è una fortuna per me”, ha commentato il ballerino. La Togli è poi intervenuta per raccontare la scelta dell’abito: “Io sono molto pratica, volevo che mi permettesse di divertirmi perchè doveva essere per me un giorno di grande festa, ho pensato che mettere un vestito troppo impegnativo sarebbe stato meno comodo, mettere un pantalone ho pensato appartenesse più al mio modo di essere”, ha spiegato. Ed il cappello? “Mi sono ispirata al Cappellaio matto perchè era un po’ fiabesca la situazione”. Quale abito piacerebbe invece indossare alla compagna di Peron? “Tradizionale, lungo, alla fine uno ha un’idea dell’abito perfetto e poi magari ne scelgo un altro”, ha commentato Tania. Come procede infine la loro convivenza di coppia in questo momento di quarantena? “Sopportare Peron 24 ore su 24 è pesante, dopo ho bisogno di una vacanza”, ha scherzato la compagna del ballerino. Samanta ha invece commentato: “Per noi è veramente una grande prova del nove, appena sposati e subito insieme 24 ore su 24, stiamo bene, viviamo in centro in un appartamento neanche troppo grande con un piccolo terrazzino ma ci stiamo organizzando bene… ma dalla finestra si sentono coppie che discutono e urlano, non è facile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA