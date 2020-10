Samanta Togni ex fidanzata Stefano Bettarini/ “Ero giovane e non mi va di parlarne ancora”

Samanta Togni e Stefano Bettarini hanno avuto in passato una storia d’amore anche se brevissima. La splendida ballerina e l’ex calciatore ormai prossimo al Grande Fratello Vip si sono frequentati per un breve periodo nel 2009 quando erano stati molto tempo insieme per Ballando con le stelle. L’amore era scoppiato all’interno della sala prove. Oggi Samanta è felicemente sposata e sono passati ben 11 anni da quel periodo. Al suo fianco ha il chirurgo plastico Mario Russo e insieme festeggeranno il prossimo febbraio un anno di matrimonio. Tra di loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che si sono sposati appena sei mesi dopo la prima volta. Stefano Bettarini dunque è un ricordo lontano e ormai da tempo rimasto in un cassetto.

Samanta Togni e Stefano Bettarini, cosa dice la ballerina?

Samanta Togni non ama molto parlare delle sue vecchie storie e non fa eccezione fatta per quel flirt del 2009 con Stefano Bettarini. La splendida ballerina ha parlato a Diva e Donna, sottolineando che solo una volta in passato ha provato qualcosa per un suo allievo a Ballando con le stelle: “Ero molto giovane e non mi va di tornarci sopra. Ballando è un microcosmo a parte che per tutta la sua durata diventa un vero e proprio mondo parallelo”. Spiega poi anche il perché a volte possa scoppiare qualcosa proprio all’interno delle aule del programma di Rai 1: “Non è solo il ballo ad unirti, ma è il lavoro complice durante tutta la settimana, la condivisione di paure, attese e la sfida. Si crea un feeling, altre volte magari non scatta proprio niente”.



