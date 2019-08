Samanta Togni fidanzata con Mario Russo?/ Chi è medico con lei dopo Christian Panucci

Un nuovo amore per Samanta Togni. Dopo la rottura con Christian Panucci, la ballerina di Ballando con le Stelle ha ritrovato il sorriso. Ora si mostra al fianco di Mario Russo, un chirurgo plastico che si divide tra Napoli e Dubai. A ufficializzare la nuova relazione è la stessa Samanta Togni, che su Instagram ha pubblicato un selfie di coppia. «Il nostro sorriso è più giovane di noi», ha scritto citando Roger Judrin. La stessa foto compare nell’account Instagram del medico, che ha condiviso la foto della sua nuova compagna e scelto per la didascalia l’emoticon del cuore. «Fantastici», ha commentato Patrizia Pellegrini sull’account social dell’amica, entusiasta per la novità nella vita sentimentale di Samanta Togni. Ma non è il primo scatto che condividono. Ce n’è una di gruppo a Ferragosto nella quale sono ritratti insieme con gli amici a Piediluco. In un’altra è sola, ma potrebbe essere stata scattata da Mario Russo, visto che l’ha condivisa sul suo profilo.

SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO, CHI È NUOVO FIDANZATO

«Alla fine basta un’amaca sulla quale dondolare … un sorriso che ci sfiori l’anima… e qualcuno che ci fa le foto a caso senza guardare l’obiettivo!!». Questa la didascalia scelta da Samanta Togni per la foto che compare anche sull’account Instagram del suo nuovo fidanzato, il dottor Mario Russo. Dopo tre anni insieme a Christian Panucci, la ballerina riparte. Con l’ex calciatore aveva vissuto una storia d’amore lontana dal gossip, cercando di godersi la felicità lontani da sguardi indiscreti, ma poi hanno dovuto annunciare la fine dell’amore. «Sì, è vero: ci siamo lasciati», ha confermato a Di Più. «Non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni», ha poi tagliato corto l’insegnante di ballo. La scintilla tra i due scattò nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, a cena con Samuel Peron. Non si sa ancora per quale motivo la loro relazione sia finita, ma ora si apprende che Samanta Togni è al fianco di un nuovo uomo, Mario Russo.





