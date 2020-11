Samanta Togni “Ho avuto problemi alimentari”/ “Magalli mi ha accolto con calore”

Samanta Togni ha svelato di aver avuto in passato alcuni problemi legati all’alimentazione. Lo ha confessato la stessa splendida ballerina, volto nuovo della stagione 2020-2021 de I Fatti Vostri (storico programma Rai condotto da trent’anni da Giancarlo Magalli), in un’intervista concessa al settimanale di gossip, Vero Tv: “Non nascondo che ho avuto anche problemi alimentari in passato – ha spiegato Samanta Togni – ma ora mi sento risolta. Mi piaccio”. Fragilità appartenenti al passato che ora sembrano essere state definitivamente superate, come del resto traspare dalla solarità, dal sorriso e dalla bellezza della stessa Togni. Un 2020 senza dubbio positivo per la ballerina, nonostante l’epidemia di coronavirus abbia di fatto complicato, giusto per dire un eufemismo, ai più. Ma lei, in questo anno che sta volgendo alla conclusione, si è sposata con il chirurgo Mario Russo, e quindi, la chiamata in Rai.

SAMANTA TOGNI: “CON MAGALLI IL RAPPORTO STA CRESCENDO”

Samanta Togni ha parlato proprio de I Fatti Vostri a Vero Tv, soffermandosi sul suo rapporto con Giancarlo Magalli, colui che ha creduto nelle stessa, affidandole un ruolo, quello di co-conduttrice, che mai fino ad ora le era stato affibbiato: “Mi ha accolto con calore – ha spiegato – e il nostro rapporto sta crescendo giorno dopo giorno. Posso solo imparare da un professionista come lui”. Samanta Togni ha parlato anche della maternità e del fatto di essere pienamente appagata come donna: “Essere riuscita a fare la mamma senza smettere di lavorare, seguendo la mia passione per la danza”. Due giorni fa la Togni aveva rilasciato un’altra intervista, a Diva e Donna, in cui aveva raccontato il suo flirt passato con Francesco Bettarini; un amore risalente al 2009, quando entrambi erano concorrenti del programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle: “Una sola volta sono stata travolta dalla passione – aveva confessato due giorni fa – ero giovane e non mi va di tornarci su. Ballando è un microcosmo a parte che per tutta la sua durata diventa un mondo parallelo. Non è solo il ballo. È il lavoro complice durante la settimana, la condivisione delle paure, delle attese, della sfida. Scatta qualcosa tra le anime. Un grande feeling. Altre volte, non scatta proprio niente”



