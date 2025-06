Le crisi in amore sono da mettere in conto, non era certo una circostanza che Samanta Togni e l’ormai ex marito Mario Russo non avevano messo in conto. La conduttrice già alcune settimane fa aveva parlato di come alcune incomprensioni avessero minato il rapporto, al punto da mettere in discussione il futuro del loro amore. Insieme, proprio nel salotto de La Volta Buona, in modalità diverse avevano raccontato della voglia di ricostruire quel rapporto al netto delle difficoltà e della necessità di raccogliere i pezzi; un proposito che però non si è concretizzato.

“In realtà poi ci siamo resi conto che alcune cose lasciano delle fratture importanti; evidentemente non abbiamo ritrovato tutti i pezzi per ricostruire”. Inizia così Samanta Togni nel salotto di Caterina Balivo parlando proprio del ritorno di fiamma non concretizzato con l’ex marito Mario Russo dopo la recente crisi. “Abbiamo capito che volevamo cose diverse… Quando si guarda al futuro con direzioni diverse bisogna prendere una decisione, imparare a lasciar andare quando è il momento”.

Samanta Togni a La Volta Buona: “Oggi sono felice? Mi ero un po’ persa…”

Come sempre, Samanta Togni dimostra grande consapevolezza e forza di andare avanti; finito l’amore con l’ex marito Mario Russo, ora ha intenzione di mettere sé stessa al centro delle sue attenzioni per ritrovare la felicità che è sempre la cosa più importante a prescindere da tutto. “A volte alcune cose non sono problemi ma consapevolezze da acquisire, auguro ad entrambi di stare bene anche per preservare quello che c’è stato. Se oggi sono felice? Non è una costante, mi sto ricostruendo; sono però contenta di essermi ritrovata perchè mi ero un po’ persa, va bene così, io comunque ho scelto me”.