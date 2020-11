Samanta Togni “Mio marito Mario Russo mi ha presa..”/ “Un figlio nostro? Adesso..”

Samanta Togni si racconta, racconta l’arrivo nella sua vita del marito Mario Russo, quel colpo di fulmine che l’ha colpita e che ha cambiato tutto, e anche il suo stato attuale, la voglia di vivere finalmente la coppia tenendo le redini della sua famiglia allargata, e poi? I due sono innamorati e felici, non si sono mai lasciati dal momento in cui si sono conosciuti e al settimanale Oggi ammettono di voler vivere la loro relazione di coppia adesso che i loro rispettivi figli sono grandi ma non si tireranno indietro se alla fine il destino gliene concederà uno: “Con un amore come il nostro sembra la cosa più naturale. Abbiamo i figli grandi, è arrivato il tempo di vivere la coppia, certo se capitasse…ma non lo stiamo cercando”. Al Settimanale poi Samanta Togni racconta del loro primo incontro e come si è dovuta ricredere sull’esistenza dei colpi di fulmine: “Ci siamo ritrovati seduti vicini in treno, lui parlava in inglese, pensavo fosse del Nord Europa e invece… Mi ha presa in pieno, capisci?”.

A quanto pare dopo il loro primo incontro, Mario Russo provò a scriverle su Instagram per chiederle un appuntamento ma lei si rifiutò tirandosela un po’. Dopo una lunga relazione di conoscenza a distanza, lui ci riprovò dicendosi pronti a prendersi una settimana di ferie per andare da lei in Umbria e da allora non si sono più lasciati. Ma sulla famiglia allargata ammette che non ama molto “fare tutto insieme sempre rispettando i ruoli di tutti”, lei in questo momento è la moglie del papà e non la mamma per i figli di Mario e viceversa. Quando poi la giornalista le fa notare di aver avuto diversi amori e che anche Mario potrebbe essere a rischio, la ballerina risponde: “Con gli altri non mi sono mai sposata!”.



