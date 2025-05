Samanta Togni, dal colpo di fulmine alla rottura con Mario Russo: “E’ stata una storia importante…”

Forse non tutti sanno che la ballerina Samanta Togni, da qualche tempo a questa parte, non è più sposata con Mario Russo. I due avevano celebrato il matrimonio nel 2020, dopo una promettente frequentazione di sette mesi che aveva fatto sperare a Samanta di aver finalmente trovato l’uomo giusto. Le cose, tuttavia, non sono andate come pensava dato che dopo pochi anni insieme, la ballerina e il compagno hanno deciso di separarsi. “E’ stato un grande amore”, ammette la showgirl quarantaquattrenne in una intervista a Verissimo.

Per coronare il suo sogno d’amore, Samanta aveva sacrificato la sua vita privata e professionale, trasferendosi a Dubai con Mario. “Lasciare la mia vita è stata dura”, ha spiegato la ballerina alla Toffanin. Tra i motivi che pare abbiano decretato la separazione, la consapevolezza – da parte di Samanta – di essersi messa troppo a lungo in secondo piano.

“Penso di aver dimenticato l’amore verso me stessa, mi sono un po’ annullata per la coppia”, ha detto convinta Samanta Togni. La ballerina ha sofferto davvero molto dopo la separazione, ma oggi è certa di aver preso la decisione migliore. Prima di lasciarsi definitivamente, insieme all’ex marito, avevano tentato di ricucire lo strappo, ma i punti a dividerli erano più di quelli che li univano.

“Quello che rende felice me, non rende felice lui, dove vedo il mio futuro, non è dove lo vede lui”, ha spiegato candidamente la ballerina. Oggi la showgirl non vede più la questione come un problema da risolvere e sembra essersi fatta una ragione di quel che è stato. Nuovo compagno? Chissà… di sicuro è tornata a guardare al futuro con grande serenità.

