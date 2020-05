Samanta Togni/ Quarantena ballerina con il “tenace marito” Mario Russo (Vieni da Me)

Pubblicità

Samanta Togni è sicuramente uno dei volti più amati della televisione italiana e, soprattutto, di Rai1. Da anni è al fianco di Milly Carlucci nel mitico Ballando con le stelle ma da qualche tempo, in questo momento di quarantena e di tremende vicende legate al Coronavirus, ha saputo tenere compagnia a tutti anche sui social al fianco del neo marito Mario Russo. Spulciando il suo profilo social non possiamo far altro che notare le sue quotidiane coreografie spesse messe insieme tirando in ballo proprio il marito che “con la sua tenacia da napoletano”, secondo quanto dice la ballerina, è riuscito a portare a casa addirittura balli come il tango o il Paso doble. I due si sono cimentati in varie coreografie nel salotto di casa e con la camera dello smartphone ben puntata su di loro per un vero e proprio corso intensivo di ballo proprio come succede dietro le quinte di Ballando con le stelle.

SAMANTA TOGNI A VIENI DA ME DOPO LA SUA QUARANTENA BALLERINA

Oggi Samanta Togni sarà ospite a Vieni da Me per svelare a Caterina Balivo come ha passato questo periodo di quarantena come neo sposina e, soprattutto, come è stato per lei vivere questa nuova quotidianità lontana dalle sale da ballo e dalle palestre. Rimane il fatto che sarà solo questo il posto dove sarà possibile vederla, salvo cambiamenti, visto che proprio nei mesi scorsi ha annunciato di aver lasciato Ballando con le stelle affermando che non sarà tra le protagoniste della nuova edizione: “Milly era molto dispiaciuta. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo”. Secondo Samanta Togni la sua scelta sarebbe solo legata alla voglia di qualcosa di nuovo visto che il legame con Milly Carlucci è sempre dei migliori.



