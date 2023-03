Samantha Cristoforetti, chi è l’astronauta/ “Sin da bambina sognavo…”

Samantha Cristoforetti, chi è l’astronauta italiana più famosa al mondo

Classe 1977, Samantha Cristoforetti è un’astronauta e aviatrice italiana, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. Il suo nome è famoso in tutto il mondo e la sua professionalità è ammirata da tutti. I traguardi raggiunti dalla Cristoforetti hanno fatto nascere in tantissimi bambini e ragazzi il sogno di poter seguire le sue orme, ma come è nato il sogno della Cristoforetti di diventare un’astronauta? raccontarlo è stata la stessa Samantha Cristoforetti che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del portale “24 ore news” ha raccontato di aver cominciato a cullare il sogno di poter andare nello spazio quando frequentava la scuola elementare.

“Gli insegnanti elementari hanno un ruolo fondamentale perché aprono il mondo ai bambini e sono quelli che devono riuscire a capire se c’è una passione o qualcosa che si può favorire, che si può alimentare. Nel mio caso mi ricordo le bellissime lezioni di geografia astronomica in 5a elementare. Poi da lì è tutto in discesa, perché se un bambino finisce la scuola elementare con un sogno dentro, una passione, un qualcosa che vuole fare nella vita…”, le parole della Cristoforetti.

Il messaggio ai giovani

Con tanto studio, Samantha Cristoforetti è riuscita a realizzare il suo sogno diventando anche un esempio per tanti ragazzi. Tuttavia, la Cristoforetti lancia anche un messaggio a tutte le persone che non riescono a realizzare un sogno. “Non importa se il sogno poi non si avvera. Il punto è che quel sogno ti motiva ogni giorno ad “accettare la fatica”, perché se vuoi realizzare cose importanti o anche meno importanti un po’ di fatica ci vuole, no? Alla fine il sogno che hai coltivato ti aiuta a vivere meglio, con più forza, con molta più esperienza, con maggior consapevolezza, ad avere comunque una vita più appagante“, aggiunge.

Diventata una figura cardine dell’astronomia mondiale, Samantha Cristoforetti, ancora oggi, continua a studiare, a lavorare e a prepararsi per nuove avventure nello spazio di cui potrebbe parlare questa sera nel corso della nuova puntata di Che tempo che fa di cui è sopite.











