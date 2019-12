SAMANTHA CRISTOFORETTI LASCIA L’AERONAUTICA/ Perché l’astronauta si ritira a sorpresa

Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica Militare. La prima donna astronauta italiana, che tra il 2014 e il 2015 restò in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione Internazionale. Si tratta di una decisione “sorprendente”, quasi un fulmine a ciel sereno, al punto che – come riportato da “Il Corriere della Sera” – fino a pochi giorni fa era stata tenuta riservata ed era nota solo agli alti vertici della struttura militare. Nemmeno il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ne era stato messo al corrente. Il congedo ufficiale della Cristoforetti dall’Aeronautica Militare arriverà nei prossimi giorni, ad Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51esimo Stormo a cui appartiene. Sarà in quella occasione, con ogni probabilità, che la Cristoforetti spiegherà le ragioni che l’hanno portata all’addio al corpo militare.

Inutile dire che la decisione di Samantha Cristoforetti di lasciare l’Aeronautica Militare abbia provocato sorpresa e suggestioni di diversa natura sulle ragioni della sua scelta. L’astronauta italiana avrebbe parlato fino a questo momento di “motivi personali”, senza entrare nel dettaglio. In attesa di una dichiarazione ufficiale della stessa, l’ipotesi che ad oggi viene ritenuta più concreta è quella che parla per la 42enne di una nuova avventura professionale, un nuovo percorso di lavoro, che non sarebbe stato compatibile con la sua presenza nelle Forze Armate. Nel frattempo, però, Samantha Cristoforetti continuerà a fare parte dell’Agenzia Spaziale Europea, dov’è candidata a partecipare alle prossime missioni spaziali. Lo farà, con ogni probabilità, senza il grado militare.

