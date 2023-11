SAMANTHA CRISTOFORETTI/ “Volevo fare l’astronauta sin da piccola. Ecco i passi che ho fatto per essere qui”

Samantha Cristoforetti si racconta a Verissimo. L’astronauta, comandante della stazione spaziale internazionale, rivela a Silvia Toffanin com’è nata la passione per lo spazio e quali sono stati i suoi studi.

“Ho sognato di fare l’astronauta sin da bambina. – ha annunciato su Canale 5 – I miei genitori sono stati sempre di grande supporto. Negli anni del liceo ho sentito ancor di più la mia propensione per le materie tecnico scientifiche, così poi mi sono iscritta a ingegneria e ho studiato a Monaco. Dopo poi ho dovuto ricominciare da capo, perché poi intanto avevano istituito il servizio militare femminile e dunque ho iniziato. C’è stata poi una selezione su ottomila persona per entrare nel mondo in cui sono oggi e lì sono stata selezionata.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

LIONEL FERRA, COMPAGNO DI SAMANTHA CRISTOFORETTI/ Lei: "Per i nostri figli tutte le mamme sono astronaute"

Samantha Cristoforetti nello spazio: “l’equipaggio è assolutamente in sicurezza a bordo della Stazione Spaziale”

Samantha Cristoforetti si racconta a Verissimo dalla passeggiata spaziale fino al sogno di diventare astronauta. La prima comandante donna europea della Stazione Spaziale Internazionale è stata protagonista di una indimenticabile passeggiata spaziale. Un’esperienza che ha raccontato così dalle pagine di rainews.it: “è stata assolutamente positiva. Da un punto di vista personale ho avuto grandi opportunità di crescita, come appunto la possibilità di assumere il comando e di realizzare il sogno di fare una passeggiata spaziale. Dal punto di vista professionale è stato molto interessante vivere la nuova fase di esplorazione dell’orbita bassa con tanti nuovi attori e in particolare le aziende private”. Parlando poi dello spazio e della stazione spaziale ha precisato: “rimangono un ponte. Anche nei conflitti più estremi rimangono sempre in piedi dei canali di comunicazione e storicamente la scienza è sempre stata uno di questi canali”.

TRACY QUADE, MOGLIE DI BOBBY SOLO/ Lui: "Credevano ci saremmo lasciati dopo due anni, stiamo insieme da 29!"

Durante la sua avventura nello spazio non sono mancati dei momenti di difficoltà come quando un piccolo meteoroide ha danneggiato una navetta Soyuz agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta ha precisato: “l’equipaggio è assolutamente in sicurezza a bordo della Stazione Spaziale. Nella improbabile eventualità in cui fosse necessaria un’evacuazione sarebbero comunque in grado di tornare con la Soyuz danneggiata con un rischio leggermente incrementato. Un rientro sulla Terra comporta sempre dei rischi”.

Samantha Cristoforetti e la carriera d’astronauta: “la consiglio assolutamente ai giovani”

Nessun timore o paura per Samantha Cristoforetti che però ha confessato: “ci sono delle situazioni in cui si ha consapevolezza del rischio, del fatto che quella è una fase del volo particolarmente rischiosa. Sono naturalmente le fasi di lancio e di rientro attraverso l’atmosfera. Nel mio caso sicuramente anche durante la passeggiata spaziale avevo la consapevolezza di correre un rischio diverso”. Durante la sua prima missione, l’astronauta ha voluto raccontare e condividere molti dei suoi momenti nello spazio tramite i social, in particolare Twitter e poi Tiktok. Il motivo? “Per me sono stati soprattutto un modo per condividere, per raccontare. In particolare su Tik Tok spero di avere raggiunto qualche ragazzo o qualche ragazza che altrimenti non sarebbe stata esposta a curiosità scientifico-tecnologiche. Se c’è qualcuno che grazie a un Tik Tok ha sentito accendersi una curiosità per queste materie, sarà stato un successo”.

Giselda Torresan choc: "A scuola mi bullizzavano"/ "Oggi posso dire loro: 'Guardate dove sono arrivata!'"

Infine parlando della carriera di astronauta ha detto: “la consiglio assolutamente ai giovani. Soprattutto come sogno, come aspirazione. È ovvio che non tutti probabilmente riusciranno a farcela però avere grandi sogni che ti motivano è importante in particolare per chi vuole intraprendere carriere in ambito tecnico-scientifico”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA