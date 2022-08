Samantha Curcio di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 7?/ “Fatto il provino, Signorini era commosso e…”

Samantha Curcio di Uomini e Donne concorrente al Grande Fratello Vip 7?

Sono tanti i volti di Uomini e Donne che anche quest’anno hanno deciso di tentare il provino per il Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality potrebbe avere più di qualche nome uscito dal dating show di Maria De Filippi nel cast e tra questi potrebbe esserci anche quello di Samantha Curcio. I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il suo percorso nello studio che fu non privo di difficoltà ma si concluse con il sì di Alessio Ceniccola alla sua scelta.

Quella storia d’amore è però durata poco e, ad oggi, Samantha si dice ancora single. Lo ha d’altronde confermato su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni fan e spiegando: “Vorrei raccontarvi qualche inciucio ma sono veramente single, forte e molto serena sentimentalmente. Pratico del sano “PeopleWatching” (mi rifaccio gli occhi insomma).”

Samantha Curcio e il provino per il Grande Fratello Vip 7: “Alfonso si è commosso”

C’è però anche altro che Samantha Curcio ha rivelato ai suoi follower. C’è chi le ha infatti chiesto se avesse sostenuto il provino per partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip e l’ex tronista ha in effetti ammesso di averlo fatto proprio quest’anno. “Com’è andato? Dipende dai punti di vista… Da un punto di vista umano credo bene. Alfonso era commosso e si è fatto un sacco di risate. – ha spiegato la Curcio in risposta al fan, concludendo – Per lo share credo male, non sono una che fa gossip, non vado a letto con persone delle quali non mi interessa per finire sulle copertine. Preferisco farmi una briscola con mia nonna.” Alfonso sarà rimasto colpito al punto tale da volerla nel cast?

