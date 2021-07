Samantha Curcio e Alessio Cennicola si sono lasciati?/ Crisi dopo Uomini e Donne..

Samantha Curcio e Alessio Ceccinola starebbero attraversando un periodo delicato. Quella dell’ex tronista e del suo corteggiatore è stata una delle scelte più apprezzate della scuosa stagione di Uomini e donne, ma dopo pochi mesi, pare che tra i due le cose non vadano per il meglio. I rumors su un momento difficile della coppia erano nati dopo la pubblicazione sul web di alcune foto in cui Alessio era in compagnia di una ragazza che, a quanto pare, non era Samantha. Dopo quelle foto, la stessa Curcio era intervenuta sui social commentando l’accaduto. “É solo un’amica storica, peraltro fidanzatissima – ha dichiarato la Curcio – Difendo il mio uomo perchè so di poterlo fare ma non voglio entrare in meccanismi beceri”. “Quella foto mi ritrae abbracciato ad una mia amica con la quale esco da tantissimo tempo anche prima che conoscessi Samantha”, ha aggiunto Alessio.

Samantha Curcio e Alessio Cennicola non si seguono più sui social?

Nonostante le dichiarazioni a caldo, da giorni, Samantha Curcio e Alessio Cennicola non si mostrano più insieme sui social. Pur essendo entrambi presenti su Instagram, infatti, continuano a mostrarsi lontani. Nelle ultime storie condivise, infatti, Samantha è a casa mentre Alessio in un ristorante. Pare, inoltre, che i due abbiano anche smesso di seguirsi sui social. Per ora, però, i rumors su una presunta crisi di coppia non sono ufficiali. Entrambi preferiscono mantenere il silenzio e non commentare ciò che sta accadendo. La coppia riuscirà a ritrovarsi o si dirà addio dopo pochi mesi? In attesa di scoprirlo, l’ex corteggiatore, con l’ultimo post pubblicato su Instagram, lascia intendere che il momento è abbastanza complicato. Sarà davvero così?

