Samantha Curcio e Alessio Cennicola si sono lasciati/ Uomini e Donne “Quelle foto…”

Tra Samantha Curcio e Alessio Cenniccola è finita, si sono lasciati. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, tra avvistamenti di lui con un’amica e il blocco social da parte dei lei, è arrivata la conferma dell’ex tronista di Uomini e Donne, che sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Alle 5 del mattino di oggi ha pubblicato un post su Instagram in cui spiega di essere all’undicesima notte in cui non riesce a dormire. “Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e, invece, la vita è imprevedibile”, racconta Samantha, che confessa di aver scelto quest’ora particolare per sentirsi al “riparo”, visto che la maggior parte dei suoi seguaci sarebbero stati tutti a dormire. “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura”, prosegue l’ex tronista di Uomini e Donne svelando i motivi della rottura con Alessio.

“Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi”. E dice di non voler neppure aspettare, perché convinta che l’amore “annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo”. Le parole di Samantha Curcio sono dunque quelle di una donna ferita.

Samantha Curcio, sfogo dopo la rottura con Alessio Cennicola

“Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere”, la frecciata lanciata da Samantha Curcio ad Alessio Cennicola. Inoltre, rivela di aver offeso il ragazzo in un momento di forte rabbia e di averlo bloccato su qualsiasi tecnologia. “Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato”. L’ex tronista di Uomini e Donne cita poi “quelle foto” definendole “una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore”. Quindi, spiega che lei e l’ex corteggiatore sono troppo diversi. Dopo quelle foto, comunque, non si sono più visti. “Ci siamo presi del tempo per pensare”. Poi ha messo una “finta” foto su Instagram, ripescata dall’archivio, per dare l’impressione che fosse uscita, per nascondere di aver trascorso l’ennesima serata a casa. “A 30 anni è troppo patetico”.

Quindi, Samantha Curcio aggiunge di non voler entrare nei dettagli per non screditare gli altri, quindi augura ogni bene ad Alessio. “Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola, non tutte le favole, però, hanno un lieto fine”. Infine, un appello a non scagliarsi neppure contro Alessio Cennicola: “Non c’è una vittima o un carnefice, siamo entrambi perdenti e sofferenti. Siamo gli stessi che avete amato insieme”.





