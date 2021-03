Samantha Curcio esce con Gero Natale a Uomini e Donne/ Armando: “Siete diversi e…”

Samantha Curcio esce in esterna con Gero Natale e scatena il caos in studio. Dopo aver ammesso di provare un forte interesse per Gero che ha notato sin dalla sua prima puntata, la tronista di Uomini e Donne si è concessa un’esterna con lui. Tra sguardi e sorrisi,Samantha ha ammesso di stare bene in compagnia del cavaliere del trono over. “Ci sono tante affinità. Lui è il mio prototipo di uomo dal punto di vista estetico e chi mi conosce lo sa”, ammette la tronista in studio che viene immediatamente attaccata da Alessio, un corteggiatore con cui è uscita una volta e con il quale sembrava esserci un certo feeling. Alessio non nasconde il proprio malumore. “Non mi sta bene. E’ come se a me piacesse una signora del parterre e uscissi con lei e non si tratta di gelosia”, spiega il corteggiatore che non tollera l’interesse che Samantha ha mostrato nei confronti di Gero.

La scelta di Samantha Curcio di uscire in esterna con Gero Natale ha sorpreso anche Armando Incarnato che fa notare alla tronista la differenza estetica tra Alessio e Gero Natale e non credendo al suo reale interesse per il corteggiatore. L’attacco di Armando Incarnato scatena l’intervento di Gianni Sperti che difende la tronista e si scaglia contro Armando. “Questa è una vendetta per quello che ti ha detto lei l’altra volta“, ma Tina Cipollari è dalla parte del cavaliere napoletano non riuscendo a capire le scelte di Samantha. Gero, da parte sua, afferma di considerare Samantha una bella donna e, di fronte all’arrivo in studio di due ragazze pronte a conoscerlo, decide di manarle a casa non volendo tenere persone per le quali non prova alcun interesse.

