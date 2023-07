Samantha Curcio in ospedale: come sta l’ex Uomini e Donne?/ “Piccolo intervento, sto benissimo”

Samantha Curcio in ospedale

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha svelato di trovarsi in ospedale dove è stata sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico. Samantha che, sul trono di Uomini e Donne, ha conquistato tutti per la sua bellezza e la sua voglia di trovare l’amore, continua ad essere molto seguita sui social. Sempre bellissima e sorridente, Samantha ha deciso di condividere con i propri followers anche un momento particolare della sua vita. Mentre si trova in ospedale, ha così scelto di raccontare cosa le è successo.

“Vita vera. Sto benissimo ma sto stressando le infermiere per mangiare. Piccolo intervento all’utero, normale amministrazione per un sacco di donne”, ha fatto sapere.

Samantha Curcio: weekend di riposo per l’ex tronista

Sarà un weekend di riposo per Samantha Curcio che, nella foto condivisa sui social, appare con un sorriso che rassicura tutti i followers. La Curcio ha partecipato a Uomini e Donne nel 2021 e la sua avventura terminò con la scelta di Alessio Ceniccola. Una storia che, però, non si concluse con il lieto fine perché dopo pochi mesi, i due si dissero addio separando definitivamente le loro strade.

Durante il percorso nel programma di Maria De Filippi, Samantha ha trovato anche l’amicizia di Isabella Ricci con cui, ancora oggi, è in contatto come testimoniano lo scambio di messaggi sui social.

