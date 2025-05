Samantha Curcio: momento magico per l’ex Uomini e donne

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, pochi giorni fa ha annunciato di essere incinta del primo figlio. Un annuncio che ha scatenato la gioia dei sostenitori dell’ex tronista che ha ricevuto tanto affetto da chi l’ha seguita durante il percorso sul trono. Dopo aver annunciato la dolce attesa, la Curcio non ha più pubblicato alcun post e non ha svelato l’identità del compagno con cui sta realizzando il suo grande sogno. Bellissima e al settimo cielo, Samantha si sta godendo la prima gravidanza condividendo sui social diverse storie come quelle in cui si mostra in splendida forma in Grecia durante una vacanza.

Con un look casual e comodo, Samantha, nella giornata di oggi, giovedì 1° maggio 2025, ha condivido una serie di storia insieme ad un’amica raccontando le usanze della Grecia e sfoggiando il suo pancione mentre balla sulle note di Albano e Romina.

Samantha Curcio: chi è il fidanzato

Chi è il fidanzato di Samantha Curcio? E’ questa la domanda che si pongono i fan di Uomini e Donne e a cui, per il momento, non c’è risposta. L’ex tronista, infatti, nell’annunciare la gravidanza, non ha svelato il nome del compagno ma si è limitato a descriverlo così: “Ho incontrato un uomo pulito, perbene, una persona onesta e buona. Uno di quelli che i valori li pratica quotidianamente, senza lasciarsi sporcare da questo mondo che, a volte, è davvero putrido. Ma, soprattutto: uno con una gran pazienza”.

Per Samantha, dunque, è un momento davvero magico. Dopo aver cercato l’amore in tv, la Curcio ha trovato il principe azzurro nella quotidianità e, tra pochi mesi, stringerà tra le braccia il frutto del suo amore. Nel frattempo, si gode la vacanza in Grecia.