Samantha Curcio, lite con Roberto a Uomini e Donne/ Massimiliano: “Dici caz*ate e…”

Lite a Uomini e Donne tra Samantha Curcio e Roberto, uno dei suoi corteggiatori. La tronista, dopo un ballo, chiede a Maria De Filippi di poter parlare con Roberto che le ha scritto solo un messaggio non amando molto scrivere. La tronista, così, si aspettava di essere raggiunta dal corteggiatore per poter parlare un po’, ma di fronte al disinteresse del ragazzo, dà il via ad un confronto abbastanza acceso che coinvolge anche il corteggiatore Massimiliano Mollicone che difende la tronista puntando il dito contro il corteggiatore che, a detto di Massimiliano, starebbe facendo perdere solo tempo a Samantha. “Dopo il ballo mi sono alzato e stavo venendo lì, ma non ce l’ho fatta“, si difende il corteggiatore. “Fisicamente mi piace, ma alcuni atteggiamenti non mi convincono. Lui se ne resta lì, seduto. Non mi guarda, non mi parla e anche oggi, se non l’avessi coinvolto, non avrebbe detto niente”, spiega Samantha.

MASSIMILIANO MOLLICONE DIFENDE SAMANTHA CURCIO

L’atteggiamento di Roberto non convince Massimiliano Mollicone. Il giovane tronista è convinto che Roberto non sia realmente interessato a Samantha. “Ti stai parando il cu*o, ti stai arrampicando sugli specchi. Non mi sembri interessato a Samantha perchè non mi pare che tu sia venuto qui a parlarle. Stai perdendo tempo e lei ne sta perdendo con te”, commenta Massimiliano. “Io non sto perdendo tempo e in generale non sono una persona che perde tempo. Se lei pensa questo, può mandarmi via”, ribatte il corteggiatore. “Non mi guardi, non mi scrivi, ma un piccolo sforzo lo devi fare”, aggiunge Samantha che non sente l’interesse di Roberto. “Questo è un programma che si basa sulla conoscenza delle persone, ma se non gli dai modo come fa a conoscerti? Stai dicendo una marea di caz*zte”, sbotta Massimiliano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA