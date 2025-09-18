Samantha Curcio, diventata mamma da poco più di un mese, si lascia andare ad uno sfogo sui social: le parole dell'ex Uomini e Donne.

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta da poco più di un mese. Dopo aver annunciato la gravidanza, l’ex tronista ha condiviso sui social la notizia della nascita di Santi Leonardo Andrea, nato dalla relazione con il compagno Leonardo Corsaro. “Quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui è un uomo raro: ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge”, ha scritto Samantha sui social dopo aver partorito.

“Spero che tu prenda tutto da lui (vabbè quasi tutto), dalla sua capacità di restare sempre integro moralmente al suo modo di guardare le persone senza mai giudicarle, con infinita umanità ed umiltà”, ha aggiunto ancora l’ex Uomini e Donne che, ad un mese dalla nascita del suo bambino, sui social, si è lasciata andare ad uno sfogo

Lo sfogo di Samantha Curcio dopo la nascita del figlio

Samantha Curcio, dopo essersi presa un momento tutto per sé, si è lasciata andare ad una riflessione sui social svelando di sentirsi in colpa ogni volta che non passa del tempo con lui. “Quando leggevo di altre mamme, pensavo “a me non capiterà” ed invece non c’è nulla di più eversivo che ammettere di essere umana e fragile ed anche, forse, patetica, esagerata, quello che volete…”, ha scritto Samantha.

“Pensavo non potessi provare senso di colpa per essermi presa un’ora e mezza dal parrucchiere (causa capelli d’argento) ed invece vorrei solo scappare con i capelli bagnati da mio figlio. Non so quanto ci sia di sano o meno in questo stato d’animo ma è così, è ciò che provo e mi viene da condividerlo perché vorrei che ci dessimo la forza di pensare anche a noi stesse, cosa che io faccio molta fatica a fare da quando sono diventata madre”, ha aggiunto l’ex tronista per poi concludere così – “Mi ripeto: mio figlio vuole una madre felice ma allora perché mi sento in colpa a togliere del tempo a lui?”.

