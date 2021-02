Samantha Curcio, nuova tronista di Uomini e Donne/ La frecciatina ad Angela Nasti

Il giorno della presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, è finalmente arrivato? Dopo la puntata dedicata alla scelta di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri che ha emozionato i presenti in studio e i telespettatori, oggi inizia la nuova settimana del programma di Maria De Filippi, ma cosa andrà in onda? Per ora, non ci sono anticipazioni, ma non è da escludere che, nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, venga presentata al pubblico la nuova tronista. Samantha, con il video di presentazione pubblicato su WittyTv dopo la registrazione della puntata, ha già conquistato il pubblico che, con una serie di commenti scritti sui social, ha espresso il proprio gradimento per Samantha che si definisce curvy.

“Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa. Devo essere onesta, non ho la fisicità televisiva. Se accendi la tv vedi Belen, vedi Angela Nasti“, ha detto nel video di presentazione.

Samantha Curcio: una tronista schietta e diretta

Bellissima, schietta, diretta e con un carattere deciso. La nuova tronista di Uomini e donne, con un breve video di presentazione, non solo ha fatto breccia nel cuore del pubblico, ma pare avere tutte le carte in regola per dare vita ad un trono emozionante, ma anche divertente. Oltre a raccontare la propria vita nel coso della quale ha combattuto con la bilancia, Samantha Curcio ha anche lanciato una frecciatina all’ex tronista Angela Nasti. Il motivo? L’ha svelato lei stessa alle telecamere di Witty Tv. “Accendo la tv e vedo come tronista… Angela Nasti. Oggettivamente, una fregna epica, ma la sue esterne erano “Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi”, ha spiegato. Samantha, dunque, riuscirà a conquistare anche Gianni Sperti e Tina Cipollari?





