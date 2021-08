Samantha Curcio preoccupata dopo il vaccino “Tanto dolore al braccio”/ Appello ai fan

Sono tanti i volti di Uomini e Donne che hanno deciso di condividere con i fan la propria esperienza in merito al vaccino. C’è chi ha postato la foto di rito dopo l’inezione, chi ha raccontato i sintomi e le conseguenze e chi, come Samantha Curcio, si è detta preoccupata e ha chiesto consiglio ai fan. L’ex tronista ha infatti raccontato di aver fatto la prima dose e di aver ora un dolore al braccio forte al punto tale da esserne preoccupata. “Voglio chiedere una cosa a voi. – ha allora esordito su Instagram, rivolta ai suoi fan – Chi ha fatto la prima dose di moderna mi puo’ dire un pò? Come si è trovato? So che è molto soggettivo. Io però sono ipocondriaca e il braccio mi sta facendo sempre più male. Tranquillizzatemi un po’”.

Samantha Curcio dopo la fine dela storia con Alessio

Solo pochi giorni fa, Samantha Curcio annunciava ai follower la fine della sua storia con Alessio Ceniccola. “Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e, invece, la vita è imprevedibile”, ha esordito nel suo post sfogo l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi ha elencato le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi”. Ha quindi concluso con una stoccata all’ex: “Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere”. Dal momento in cui è stato pubblicato questo post, non ci sono stati riavvicinamenti tra i due.

