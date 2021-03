Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Alessio va via? Percorso in salita per la tronista..

Percorso tutto in salita per Samantha Curcio. La tronista, arrivata a Uomini e Donne con grandissimo entusiasmo e accolta con gioia dal pubblico, non è ancora riuscita a trovare un corteggiatore con cui instaurare una conoscenza più profonda. Con Gero Natale pensava di poter dare vita ad una vera e propria frequentazione, ma la decisione del cavaliere di lasciare il programma ha cambiato nuovamente i suoi piani. Con i suoi corteggiatori la situazione è ancora in alto mare. Roberto, il corteggiatore con cui ha discusso più volte è andato via e tra quelli rimasti, l’unico con cui potrebbe dare vita ad un rapporto più profondo è Alessio il quale, tuttavia, ha ammesso di non aver gradito la sua scelta di uscire con Gero Natale.

Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ "Carolina e Martina? Sono in difficoltà, non..."

ALESSIO ABBANDONA UOMINI E DONNE E SAMANTHA CURCIO?

Samantha Curcio, pur ammettendo di essere attratta da Alessio il quale, tuttavia, fisicamente non rappresenta il suo prototipo di uomo che si avvicina a Gero Natale, non ha nascosto di non fidarsi totalmente di lui a causa delle numerose amicizie che ha tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Alessio ha chiarito di essere amico di tali persone indipendentemente da Uomini e Donne, ma il loro rapporto andrà davvero avanti? Pur avendo chiamato la redazione esclusivamente per corteggiare Samantha, Alessio non ha alcuna intenzione di andare avanti se non troverà la stessa predisposizione in Samantha. Il corteggiatore, dunque, deciderà di andare via se i dubbi di Samantha continueranno?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Gemma apre la settimanaUomini e donne/ Anticipazioni registrazione 28 marzo: arriva un ex Temptation Island

© RIPRODUZIONE RISERVATA