Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Crisi con Alessio? L’arrivo di Bohdan…

Samantha Curcio sempre più in difficoltà sul trono di Uomini e Donne. La tronista è arrivata in trasmissione con il desiderio di trovare il grande amore e vivere una favola come quella che hanno avuto la fortuna di vivere protagonisti delle passate edizioni. Finora, però, Samantha non è ancora riuscita a trovare un corteggiatore che le faccia battere davvero il cuore. Nessuna farfalla nello stomaco e nessuna voglia di spegnere le telecamere per vivere un momento intimo con uno dei suoi pretendenti. Nonostante sia passato del tempo dall’inizio del suo percorso, ad oggi, la scelta di Samantha appare ancora molto lontana. Dopo aver eliminato diversi pretendenti, Samantha si è concentrata sulla conoscenza con Alessio e su Bohdan, ma chi è il suo preferito?

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Nicola Vivarelli? Senza Tina...

Samantha Curcio verso Bohdan?

Alessio Cenicola ha incuriosito subito Samantha Curcio la quale, tuttavia, ha fatto un passo indietro considerandolo molto diverso dal proprio vissuto. A scatenare i dubbi di Samantha è stato il tenore di vita di Alessio che spaventa Samantha la quale ha più volte ammesso di non sapere cosa aspettarsi qualora dovesse sceglierlo e dovessero nascere dei problemi tra loro. La tronista sente molto più vicino Bohdan il cui tenero di vita le ricorda il suo. Tra i due, dunque, il suo preferito è l’ex di Temptation Island? Per il momento, la Curcio non si è ancora sbilanciata, ma Alessio ha più volte ribadito di essere stanca di dover giustificare il proprio tenore di vita e potrebbe chiedere a Samantha di scegliere se continuare a conoscerlo o meno.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Tina Cipollari è sparita ma...Domenico e Patrizia, Uomini e Donne/ "E' sparito, non si è fatto più sentire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA