Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Discussioni con Michael ed esterna con Ugo…

Samantha Curcio dovrebbe essere una delle protagoniste della puntata di Uomini e Donne di oggi. La tronista arriverà sicuramente in studio insieme ai colleghi Massimiliano e Giacomo e potrebbe già nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5 accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con i due corteggiatori che hanno già attirato la sua attenzione e con cui è uscita in esterna. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news relative alla registrazione dello scorso 16 febbraio, Samantha dovrebbe sedersi di fronte ad Ugo e Michael. Con il primo, la tronista spiegherà di essersi trovata bene e di aver trascorso un’esterna tranquilla in un locale. Essendo la prima esterna, tuttavia, Samantha non si esporrà più di tanto avendo tanti dubbi da sciogliere prima di potersi fidare.

SAMANTHA CURCIO, DISCUSSIONI CON MICHAEL

Decisamente diversa è stata l’esterna che la tronista di Uomini e Donne ha fatto con Michael. Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, in studio, Samantha Curcio racconterà di non aver gradito l’atteggiamento del corteggiatore. Quest’ultimo si sarebbe lasciato andare parlandole di argomenti importanti come la morte del padre. Un tema che, secondo il parere personale della tronista, avrebbe dovuto affrontare più avanti. Michael, da parte sua, non nasconderà di essere sentito attaccato dalla tronista la quale pur riconoscendo in lui un ragazzo sensibile, ammetterà di essersi sentita in difficoltà di fronte al racconto di Michael che, alla fine del confronto, deciderà di lasciare il programma non sentendosi a proprio agio con Samantha. Il percorso della tronista, dunque, comincia in salita.



