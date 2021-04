Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Dopo Alessio, bacia Bohdan? La tronista confusa…

Samantha Curcio sempre più confusa. La tronista di Uomini e Donne è arrivata nella trasmissione di Maria De Filippi con la speranza di trovare l’amore della sua vita e vivere una favola d’amore come quelle viste nelle precedenti edizioni del programma di Maria De Filippi. Dopo aver conosciuto diversi corteggiatori e averne eliminati altrettanti, Samantha ha scelto di concentrare le proprie energie su Alessio e Bohdan. Con il primo, dopo vari alti e bassi, discussioni e rciconciliazioni, Samantha è arrivata al bacio. Tuttavia, nell’ultima puntata di Uomini e Donne di cui è stata protagonista, la tronista ha fatto un piccolo passo indietro ammettendo di non voler ferire Bohdan, l’altro corteggiatore arrivato in corsa, ma che ha conquistato comunque le sue attenzioni.

Roberto, pretendente Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Mi piace? Non l'ho vista nuda"

SAMANTHA CURCIO, BACIO CON BOHDAN?

Con Alessio, c’è stato un bacio passionale come ha confermato Samantha Curcio. “È stata un’esterna forte, non ho mai avuto dubbi sulla nostra attrazione. È stata solo una conferma”, ha detto la tronista in studio. “Dopo l’esterna sono tornata in camerino ed ero felice. Poi Bohdan mi ha mandato un messaggio e Sono tornata con i piedi per terra. Mi sono sentita in colpa, so che non dovrei, però anche lui mi piace“, ha poi aggiunto la tronista ammettendo il proprio interesse per Bohdan. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, ci sarà un bacio tra Samantha e Bohdan o la tronista si sarà trattenuta? Lo scopriremo tra pochissimo.

