Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Esterna con Alessio: “Mi piace la sua dolcezza”

Samantha Curcio tira fuori una parte inedita di se stessa con Alessio, uno dei corteggiatori con cui è uscita in esterna. Senza Roberto in studio, assente perchè stava poco bene, Samantha si è commossa rivedendo le immagini della sua esterna con Alessio il quale, in studio, ammette di essere molto interessato. “Mi piace molto e penso che si sia visto. Mi piace soprattutto la sua dolcezza e mi è mancato non poter parlare con lei in questi due giorni”, afferma il corteggiatore. “Io sono stata bene con lui ed è mancato anche a me non scrivergli. Mi commuovo perchè ho sempre cercato di nascondere il mio lato dolce non solo sentimentalmente e mi fa piacere che qualcuno veda la mia dolcezza“, afferma Samantha che non nasconde di aver costruito intorno una corazza per proteggersi.

SAMANTHA CURCIO, ALESSIO OTTIENE LA BENEDIZIONE DI MASSIMILIANO

Alessio non nasconde di essere stato profondamente colpito da Samantha Curcio e dalla sua purezza oltre che dalla sua dolcezza. Il corteggiatore ottiene così anche la benedizione di Massimiliano Mollicone. Il tronista che, nelle scorse puntate si era scagliato contro Roberto non credendo al suo interesse, approva il corteggiamento di Alessio considerandolo un bravo ragazzo. “Mi piaci, trattala bele perchè, fidati, lei, dentro, ha davvero tanto da dare. L’ho pensato dalla prima volta e fidati di quello che ti dico perchè non ottengo nulla in cambio”, afferma Massimiliano che ha instaurato un rapporto bellissimo con Samantha. Il tronista, poi, rivolgendosi alla tronista aggiunge: “Smettila di dire che non sei dolce perchè non è vero”.

