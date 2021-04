Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Lite con Alessio: poi elimina Giulio e Bohgan…

Il percorso di Samantha Curcio sul trono di Uomini e Donne continua con nuovi corteggiatori. Dopo aver mandato a casa diversi pretendenti che non sono riusciti ad incuriosirla, Samantha, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si divide tra Bohgan, Alessio e Giulio. Dopo essere stata colpita da Bohgan, Samantha ha deciso di portarlo in esterna dove si sono ritrovati a parlare di Alessio nei confronti del quale la tronista continua ad avere dubbi per la situazione economica di Alessio. “Tu di me non parli perchè non mi conosci. Non ti puoi permettere di giudicare qualcosa di cui non sai niente. Io, da quando sto qua, non ho mai parlato degli altri perchè non ho bisogno di sminuire gli altri perchè ho talmente tanta personalità che ti mangio”, spiega Alessio in studio.

Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Elisabetta piange per lui, arriva Sara e...

Lite tra Bohgan e Alessio a Uomini e Donne, Samantha Curcio si schiera

Bohgan considera la propria vita più vicina a quella di Samantha Curcio e sottolinea di non aver bisogno di utilizzare l’immagine di Alessio per emergere. La tronista, sottolinea, di non dare importanza ai soldi. “Non voglio parlare di soldi perchè la quantità di soldi che si ha non rende una persona un uomo. I miei dubbi non sono relativi al tuo essere benestante, ma sono relativi alla capicità di affrontare i dubbi che possono sorgere nel corso della vita”, spiega la tronista. “Quando non ha provato una cosa sulla tua pelle, non capirai mai quello di cui stiamo parlando”, afferma Bohgan. Samantha, poi, decide di eliminare Giulio dopo aver fatto con lui un’esterna che non le ha lasciato entusiasmo e che non è stata neanche mandata in onda.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari assente a Uomini e donne, perchè?/ Maria De Filippi e Gianni Sperti...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Giacomo confuso, lascia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA