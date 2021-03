Samantha Curcio, Uomini e donne/ Lite con Armando Incarnato? Riccardo…

Samantha Curcio dovrebbe tornare al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo essersi scontrata con il corteggiatore Francesco che ha deciso di autoeliminarsi, nella nuova puntata del dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Samantha dovrebbe tornare ad essere protagonista sia per le esterne con i suoi corteggiatori che per uno scontro con Armando Incarnato. La conoscenza tra la tronista e i suoi pretendenti è appena cominciata. In esterna, Samantha ha deciso di portare Ugo con cui ilf eeling è stato immediato e Michael il quale si sarebbe lasciato andare a racconti molto privati che non sarebbero stati totalmente graditi dalla tronista. In studio, come fanno sapere le talpe del Vicolo, Samantha spiegherà di considerarlo un ragazzo sensibile, ma di essersi sentita in difficoltà dai suoi discorsi. La tronista, poi, dovrebbe essere protagonista di un durissimo scontro con Armando.

SAMANTHA CURCIO, LITE CON ARMANDO INCARNATO

Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi chiederà a Samantha un parere su Armando Incarnato. Le parole della tronista non piaceranno al cavaliere napoletano che risponderà duramente dando il via ad un botta e risposta durissimo. Gianni Sperti difenderà la tronista così come Riccardo Guarnieri che sarà così coinvolto nella discussione da Maria De Filippi. In studio voleranno parole di fuoco e l’atmosfera sarà scintillante. Il percorso di Samantha, sul trono, dunque, è cominciato con le scintille. Nella discussione tra Samantha e Armando Incarnato saranno così coinvolti tutti i protagonisti della puntata.



