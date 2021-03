Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Lite con Roberto: il corteggiatore va via

Samantha Curcio torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con Roberto. Il corteggiatore, assente durante la puntata che ha portato all’addio di Gero Natale con cui la tronista pensava di poter avere una conoscenza più approfondita, torna in trasmissione per fare chiarezza sul suo percorso all’interno del programma. Tra Roberto e Samantha non è mai nato un vero feeling al punto che le discussioni tra i due sono state tante. La tronista che ha sempre detto di essere interessata a conoscerlo meglio gli ha spesso puntato il dito contro accusandolo di non essere realmente interessata a lui. Samantha, tuttavia, ha sempre evitato di eliminarlo, ma oggi ci sarà il colpo di scena.

ROBERTO ABBANDONA UOMINI E DONNE: LA REAZIONE DI SAMANTHA CURCIO

Samantha Curcio e Roberto sono usciti due volte. In entrambe le esterne, però, come svelano le talpe del Vicolo delle News, il corteggiatore si è spesso sentito sotto esame. Roberto, infatti, sottolinea come Samantha gli abbia più volte chiesto dimostrazioni d’interesse nonostante le abbia più volte spiegato di aver bisogno di tempo prima di lasciarsi andare. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dopo una lunga discussione, Roberto esprime le proprie perplessità a Samantha a cui ribadisce il suo punto di vista. “In esterna ti ho detto che avrei voluto avere un nuovo punto d’inizio, ma ti ho sentita per l’ennesima volta restia nel voler approfondire questa conoscenza. In questa settimana ho riflettuto tanto e ho avuto la conferma di alcune cose che pensavo. Penso che il suo interesse nei miei confronti, al di là del lato estetico, è quasi a zero”, afferma Roberto che spiega di aver rivisto anche le esterne che Samantha ha fatto con gli altri corteggiatori. La tronista, da parte sua, si difende e, al termine del confronto, entrambi si dicono d’accordo sul separare le rispettive strade. Roberto, così, abbandona la trasmissione.

