Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Lite con Roberto: “Non ti scrivo perchè non è…”

Samantha Curcio e Roberto non riescono a trovare un lunto d’incontro. La tronista, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, ha avuto un confronto con il corteggiatore che non le dimostrerebbe un reale interesse. “Non mi mandi messaggi, non mi scrivi e non mi parli in puntata. L’unico modo per avere un contatto con te è l’esterna”, afferma una delusa Samantha. “Non ti scrivo perchè non lo considero spontaneo. Preferisco parlarti in puntata”, ribatte Roberto il cui atteggiamento non convince Samantha. “Maria ha chiesto di me durante la settimana?”, chiede la tronista. “La redazione gli ha dato la possibilità di vederti dopo la scorsa puntata, ma lui ha detto che se non la sentiva e che preferiva vederti in esterna”, risponde la conduttrice. Una risposta che non piace affatto a Samantha convinta che tale possibilità, Ugo avrebbe reagito diversamente.

SAMANTHA CURCIO TRA ROBERTO E UGO

Samantha Curcio infastidita dall’atteggiamento di Roberto. “Portarlo in esterna sta diventando un dovere e non un piacere”, ammette duramente la tronista. “Sono sicura che se la possibilità di vedermi fosse stata data ad Ugo, avrebbe colto al volo l’occasione”, aggiunge ancora la tronista. Samantha, pur essendo molto presa da Roberto, non riesce a vedere in lui un reale interesse al punto da pensare anche ad un’eliminazione. “Hai più dubbi tu di me. Ti sto spingendo di vederci fuori da qui, ti sto dicendo come sono. Cosa devo fare?”, chiede ancora Roberto che ribadisce di volerla corteggiare in modo diverso dal mandare messaggi. “Credo che sia sincero nell’intenzione, ma non credo che sia realmente interessato a me”, aggiunge ancora la tronista che non vede in Roberto quel dettaglio fondamentale per portare avanti la conoscenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA