Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Ugo va via, arriva l’ex tentatore di Temptation…

Samantha Curcio al bivio. La tronista di Uomini e Donne sta continuando a conoscere persone sperando di trovare l’amore della sua vita. Tra i corteggiatori che l’hanno colpita sin dall’inizio c’è Alessio il quale, tuttavia, dopo aver rifiutato di andare in esterna, ha decido di abbandonare il programma. “Sono demotivato. Non dipende da te, ma non ho più stimoli”, afferma ilcorteggiatore che decide così di lasciare definitivamente il programma. “Mi dispiace che vada via, mi piaceva come ragazzo”, è il commento di Massimiliano Mollicone che continua a dare consigli a Samantha sulle sue conoscenze. Per la tronista, poi, arrivano tre nuovi corteggiatori tra cui anche l’ex tentatore di Temptation Island Bohgan. Dopo aver visto i video dei corteggiatori, Samantha ha scelto di conoscere tre nuovi ragazzi tra cui proprio l’ex tentatore.

SAMANTHA CURCIO, ATTRAZIONE CON ALESSIO MA…

La conoscenza tra Samantha Curcio e Alessio continua con un’esterna molto emozionante che conquista Gianni Sperti. La tronista di Uomini e Donne ammette di essere molto attratta da Alessio, ma di avere dubbi per il vissuto diverso. “Lui ha una vita comoda. Non ha dovuto pensare alle bollette e non so come affronterebbe un problema”, ammette Samantha che poi racconta di essere stata costretta a rimboccarsi le maniche quando la sua famiglia ha avuto improvvisamente dei problemi. “Ti stai fasciando la testa prima di romperla. Non puoi sapere come potrei reagire di fronte ad un problema. Per farti stare tranquilla comincerò a svegliarmi alle 8 del mattino”, ribatte Alessio che lavora con il padre. “Questa non è una colpa, è una fortuna”, conclude ancora il corteggiatore.

