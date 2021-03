Samantha Curcio: “Vestito verde della speranza del pisello”/ Gaffe a Uomini e Donne!

Continua tra alti e bassi il percorso di Samantha Curcio a Uomini e Donne. La tronista ha perso un po’ di corteggiatori nel corso delle ultime puntate, molti dopo aver volutamente deciso di andarsene. Così oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Samantha si è lasciata andare ad una battuta per stemperare un po’ l’atmosfera. Peccato che la battuta sia poi diventata una gaffe.

La tronista ha infatti scherzato sul colore del suo abito quando Maria De Filippi l’ha chiamata al centro dello studio per avere un confronto con alcuni suoi corteggiatori. “Oggi di verde vestita, verde speranza… – ha esordito la Curcio, per poi commettere la divertente gaffe – non so se è verde pisello o verde nella speranza del p…”.

La gaffe di Samantha Curcio a Uomini e Donne e la reazione della De Filippi

Una sbigottita Maria De Filippi, compresa la frase della tronista (seppur omessa la parola pisello alla fine), ha allora simpaticamente urlato per ammonirla: “Samantha!” La Curcio si è così giustificata “Scusa Maria, oggi è così, sono un po’ esaurita!” Tra i sorrisi ironici dell’una e dell’altra, poi si è passati ai corteggiatori. Prima Ugo, che ha deciso di lasciare lo studio. Tuttavia per Samantha sono arrivati in studio anche nuovi pretendenti.





