Samantha de Grenet/ “Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Per me ci sono corna…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono nuovamente lasciati. La coppia più amata della tv è nuovamente scoppiata, con i due che stanno vivendo separati ormai da settimane. Nessuno ha scoperto il motivo di questa rottura, ma secondo Samantha De Grenet ci sarebbero delle corna dietro alla vicenda. Ospite stamane presso gli studi di “Ogni Mattina”, nuovo programma in onda tutti i giorni su TV8, ha spiegato: “Per Belen Stefano era l’uomo della sua vita, credo che dietro questa separazione si nascondano delle corna”. A riguardo Adriana Volpe, padrona di casa, ha ricordato come la Rodriguez abbia pubblicato uno scatto sulla propria pagina Instagram, con il segno di “V”, Vittoria, ma messe proprio a mo’ di corna. Ci sarà quindi di mezzo un tradimento? Per ora si tratta di una supposizione e nulla di più, e con grande probabilità la verità non verrà mai a galla, fatto sta che per Silvana Giacobini, questo “scoppio” lascia sicuramente un po’ di malinconia: “Speriamo non vi siano delle corna dietro, comunque dispiace questa rottura, aveva fatto molto piacere il ritorno insieme con il bambino, il grande amore della vita, poi lui è simpatico, divertente e napoletano…”.

SAMANTHA DE GRENET SU BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: GLI ULTIMI GOSSIP

Lo scorso weekend Belen Rodriguez l’ha passato sul lago di Como, pare presso la località di Menaggio, anche se non è ancora chiaro se la stessa showgirl argentina sia ancora nel comasco o abbia fatto ritorno a Milano, a casa. La Belen ha postato vari scatti della sua gita fuori porta, passato anche in compagnia di amici, a cominciare dall’ex tronista di Uomini e donne Salvatore Angelucci, ex di Karina Cascella e oggi fidanzato con la web influencer Alessandra Gallocchio. Presente anche il fratello della Belen, Jeremias, nonché l’amico e il collaboratore Mattia Ferrari. Nel frattempo si sprecano i gossip su Stefano De Martino, che pare sia stato avvicinato dalla ballerina di Made in Sud, Maria Rosaria, nonché dalla make up artist Sara, una sorta di “sosia” di Belen: tutti flirt comunque già smentiti. Sarà una lunga estate…



