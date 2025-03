Tra gli ospiti della puntata di domenica, 9 marzo, di Verissimo c’è anche Samantha De Grenet. Questo weekend, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto una lunga lista di ospiti: da Riccardo Scamarcio a Giuseppe Giofrè, passando per Pierdavide Carone e Rocco Hunt, fino ad Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata anni fa negli studi di Uomini e Donne. Ma, andiamo a conoscere meglio Samantha De Grenet. Nata nel 1970 a Roma, ha origini aristocratiche. La sua famiglia paterna, infatti, apparteneva ai principi di Piedimonte.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia a 14 anni, quando entra a far parte dell’agenzia di modelle di Riccardo Gay, diventando un volto noto nell’ambiente già da adolescente. Negli anni ’90, approda in televisione, partecipando a diversi programmi come “Jammin”, “Candid Camera Show” e “Candid Angel”. Non solo, recita anche in alcuni film, tra cui spicca “Ragazzi della notte” con Jerry Calà. Dopo aver posato per diversi calendari, nel 2004 s’immerge nel mondo dei reality, diventando concorrente de “La Talpa”. Da lì, seguiranno L’Isola dei Famosi nel 2017 e il Grande Fratello Vip nel 2020.

Chi è Samantha De Grenet: carriera e vita privata dell'ospite di Verissimo

Per quanto riguarda la vita privata, Samantha De Grenet si sposa a soli 20 anni con Pierfrancesco Micara. A seguito di un aborto spontaneo della showgirl, la coppia entra in crisi, fino a lasciarsi definitivamente. Nel 1998 inizia una relazione lunga due anni con l’attore toscano Leonardo Pieraccioni, per poi legarsi nel 2000 a Filippo Inzaghi. Nel 2005, Samantha sposa l’ingegnere Luca Barbato e dal loro amore nasce il figlio Brando Barbato. Dopo un anno dalla nascita del bambino, i due si lasciano, restando separati per anni. Tuttavia, anni dopo, esattamente nel 2015, tornano inaspettatamente insieme, diventando più uniti che mai.

Samantha ha più volte parlato pubblicamente della sua malattia. Nel 2018, infatti, le viene diagnosticato un tumore al seno, per il quale si è sottoposta ad una quadrantectomia, radioterapia e significative ricostruzioni del seno. Una battaglia difficile, per la quale ha avuto gravi conseguenze psicofisiche. Nel 2025, TvBlog diffonde la notizia di una sua possibile partecipazione a “The Couple”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e basato sul format spagnolo “Gran Hermano Duo”.