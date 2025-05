Samantha De Grenet contro Loredana cannata: ecco perché

Nel corso della seconda della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata ha scelto di nominare Mario Adinolfi con una motivazione inerente alle idee del naufrago al punto che tra i due, in diretta, è scoppiata una lite furiosa. Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 15 maggio 2025, Myrta Merlino, con i suoi ospiti, ha commentato le varie dinamiche dell’Isola dei Famosi 2025. “Il cast di quest’anno è molto forte, sia per quanto riguarda i concorrenti più giovani che i senatori” – ha dichiarato Davide Maggio.

“Il concorrente più incisivo è senza dubbio Mario Adinolfi. In quel contesto fa la differenza perché è divisivo, polemico e capace di generare dibattiti significativi su temi importanti”, ha aggiunto ancora Davide Maggio con cui ha concordato Myrta Merlino che ha anche ricordato la nomination di Loredana Cannata: “Quando Loredana lo ha nominato dicendo ‘brucio la sua foto e tutte le sue idee”, ha detto la padrona di casa.

Samantha De Grenet: ecco perché non condivide la nomination di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025

Dopo aver ascoltato l’opinione di Davide Maggio e Myrta Merlino, Samantha De Grenet ha ammesso di non aver gradito affatto la nomination di Loredana Cannata per il modo con cui è stata fatta. “No, a me non è piaciuta. Quella scena l’ho trovata eccessiva. L’Isola comunque è bella, soprattutto nel gruppo dei senatori ci sono persone che hanno un gran carattere e che sono delle teste calde, come Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Mirko Frezza.”, sono state le parole della De Grenet a Pomeriggio 5.

L’Isola dei Famosi 2025, dunque, partita da pochi giorni, sta già scatenando tantissime dinamiche. Tra liti e scontri in diretta, il pubblico si sta appassionando al reality e sono tanti coloro che stanno promuovendo il cast considerato da tutti molto forte.