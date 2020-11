Samantha De Grenet/ Dal tumore al seno al Coronavirus: “Ho lottato tanto ma..”

Samantha De Grenet festeggia 50 anni sconfiggendo il Coronavirus: “Ho lottato tanto ma..”

Il 9 novembre scorso, Samatha De Grenet ha festeggiato i suoi 50 anni e parenti e amici hanno avuto modo di festeggiarla sui social e a casa tra complimenti e auguri speciali. Adesso per la showgirl e modella è arrivato il momento di avere una festa tutta sua anche in tv dove, proprio oggi pomeriggio, sarà ospite a Domenica Live di Barbara d’Urso. Mai come in questo periodo questo compleanno ha segnato una rinascita per lei perché in questi giorni ha dovuto combattere contro il Coronavirus arrivato a bussare alla sua porta a due anni dalla vittoria sul tumore al seno. Momenti difficili e giornate complicate che finalmente la showgirl può dimenticare e di cui ha parlato sui social proprio nei giorni scorsi e oggi farà lo stesso a Domenica Live: “Cerco sempre e comunque di essere positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno e regalare un sorriso per non far preoccupare chi mi vuole bene. Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono ” cuccata” e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone”.

Samantha De Grenet, due anni dal tumore al seno

Solo nei mesi scorsi, Samatha De Grenet aveva ricordato la sua lotta al tumore al seno affidando ai social un pensiero importante proprio in segno di una rinascita. Durante un controllo di routine, infatti, la showgirl ha scoperto di avere un tumore al seno e questo l’ha completamente devastata fino a quando non ha raccolto tutte le sue forze e ha iniziato a combattere affrontando una lunga operazione e terapie con tutto quello che questo ha implicato nella sua vita e nella sua salute. Il 23 luglio 2020 ha festeggiato il momento in cui, due anni prima, ha sconfitto il cancro: “Oggi 23 luglio compio due anni! …Perché? Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!”. Cosa racconterà oggi in questo suo giorno importante?



