Samantha De Grenet difende Dayane Mello/ Stefania Orlando: “Non ti mettere in mezzo”

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La finale del reality show si svolgerà lunedì 1° marzo, ma le dinamiche non sono ancora finite. La scelta di Dayane Mello di salvare la coppia Samantha De Grenet-Andrea Zelletta mandando al televoto Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, ha scatenato una serie di discussioni all’interno della casa. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta si sono schierati dalla parte di Rosalinda e, la Orlando, in particolare, ha avuto una discussione con Dayane. A cercare di placare la tensione è stata Samantha De Grenet che ha provato a far abbassare i toni. Tuttavia, l’intromissione di Samantha non è piaciuta alla Orlando che ha invitato la De Grenet a non difendere Dayane Mello la cui scelta di mandare al televoto Rosalinda Cannavò ha letteralmente spaccato la casa.

“Samantha ti prego, non ti mettere in mezzo. Si sa difendere da sola Dayane. Se mi vuole rispondere mi risponde lei. Io non sto urlando. Questo è il mio tono di voce. […] Prima che tu entrassi diceva che eri una falsa, che l’avevi nominata a L’Isola dei Famosi. Ti rendi conto?”, ha detto Stefania.



LO SFOGO DI SAMANTHA DE GRENET CON DAYANE MELLO

Dopo il confronto con Stefania Orlando, Samantha De Grenet si è sfogata con Dayane Mello con cui ha legato sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip 2020 e con cui sta trascorrendo queste ore. “Tutti contro di te. Io capisco che possa stupire questa scelta, ma saranno fatti tuoi? Ma poi mi metto in mezzo una volta e si deve dire che sono entrata da due mesi e mezzo. E allora? Non mi devo intromettere e mi devo fare i fatti miei? No ma poi dire che parlavi male di me…e quindi? Il rapporto non può evolvere e maturare? Ha detto che hai parlato me. Cosa c’entra che mi devi dire sta cosa? Vedi domani che succede”, ha sbottato la De Grenet. Venerdì prossimo, una tra Stefania e Rosalinda, lascerà la casa: prima del momento fatidico tornerà la pace tra tutti i concorrenti?

Sdg vs xuxa

Vedi domani che succede 🔥🔥

MI TREMA IL CULO #gfvip pic.twitter.com/9JTtNnsZGB — ♎️chesistasulCazzodaSolo (@estreghetto_) February 23, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA