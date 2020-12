Samantha De Grenet difende Filippo Nardi/ Il web “Da squalifica”, Luxuria attacca!

La scorsa settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivata l’ennesima squalifiche che questa volta ha toccato Filippo Nardi. Le sue parole vergognose su Maria Teresa Ruta e su altre donne della Casa sono stata severamente punite dalla produzione e hanno scatenato una lunga serie di accuse sui social. C’è però chi, in qualche modo, ha prese le parti di Nardi come Samantha De Grenet. La conduttrice ha infatti notato che la Ruta avrebbe potuto dire all’amico delle parole che la infastidivano e non attendere la puntata. Il web l’ha così accusata non solo di difendere Nardi ma anche di accusare Maria Teresa Ruta invece che empatizzare con lei per quanto accaduto. “Vergogna, merita la squalifica come Filippo!” ha allora scritto qualcuno, chiedendo un nuovo provvedimento disciplinare.

Vladimir Luxuria contro Samantha De Grenet: “Mi da fastidio che…”

Dell’argomento si è parlato anche nel corso dell’ultima puntata di quest’anno di Live non è la D’Urso. Vladimir Luxuria, in particolare, si è schierata contro l’atteggiamento di Samantha De Grenet, dichiarando in diretta: “Lui ha chiesto scusa. Ha avuto un linguaggio schifosissimo, ma mi ha dato fastidio anche tutta quella combriccola che continuava a ridere alle sue battute e che mi ha dato fastidio anche Samantha De Grenet che, quando è stato espulso, invece di difendere tua mamma, da donna a donna, ha difeso il carnefice invece della vittima”. Una posizione, questa, condivisa da tantissimi spettatori del Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA