Samantha De Grenet dimagrita/ “Niente Photoshop! Dopo il tumore tanto sacrificio..”

Prima l’hanno accusata di aver messo su qualche chilo, poi di utilizzare Photoshop. Stavolta però Samatha De Grenet non ci sta. In un lungo post, in cui parla anche di ‘body shaming’, la nota conduttrice e showgirl decide di rispondere agli haters e mostrare inoltre la veridicità dei suoi contenuti – e dunque l’assenza di Photoshop – con un video in cui si allena che conferma la sua attuale forma fisica. “Speravo che l’ isolamento sociale potesse far migliorare anche quelle persone che sui social non aspettano altro che criticare, offendere ed insultare. – premette la De Grenet, che poi sbotta – Ora a me toccano relativamente poco gli scritti di questi frustrati […] ma non si può restare sempre in silenzio davanti alla cattiveria e alla maleducazione.” scrive. Così continua: “Il body shaming, molto in uso negli ultimi tempi, è l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico.” e spiega il perché del video postato: “Questo video ho voluto postarlo dopo che in una foto, avendomi vista dimagrita, qualcuna/o mi ha accusata di usare photoshop…Qui non ci può essere contraffazione!”

Samantha De Grenet dimagrita: “Sono riuscita a sgonfiarmi con qualche sacrificio…”

A chi, nelle scorse settimane, ha sottolineato i chili in più presi, Samantha De Grenet ricorda: “Molti sanno dei problemi di salute che ho avuto, ed il cambiamento che il mio corpo ha subito a causa di un farmaco che assumo e della grande difficoltà nel riuscire a riguardarmi allo specchio e ad accettarmi.” La conduttrice, che ha dovuto combattere contro un tumore, spiega: “Fortunatamente ho dei medici meravigliosi e grazie al mio endocrinologo e a tanta forza di volontà e a qualche sacrificio sono riuscita a sgonfiarmi e a dimagrire di quei chili che non sopportavo più.” La De Grenet conclude allora con una riflessione che le sembra d’obbligo fare: “Ora la bellezza non sta nella magrezza, o nell’altezza o negli occhi grandi e blu, ma risiede nell’animo delle persone e soprattutto si è belli quando ci si sente bene con noi stessi, anche se con qualche chilo in più.”





