Samantha De Grenet eliminata al Grande Fratello Vip?/ Tutto dipende da Dayane e voti dal Brasile…

Samantha De Grenet eliminata al Grande Fratello vip 2020?

Samantha de Grenet eliminata oppure no? L’ultima volta che qualcuno si è trovato al televoto contro lei e Andrea Zenga è finito a casa uscendo dalla porta rossa del Grande Fratello Vip 2020, che sia questo il risultato del voto di questa sera per Stefania Orlando. Tommaso Zorzi è convinto che la sua dolce metà sia forte e che sicuramente rimarrà nella casa ma, ancora una volta, chiama a raccolta le sue bimbe pronte a fare il suo dovere per non lasciare l’influencer da solo, ma siamo sicuri che questo basterà? Sui social è chiaro ormai che Samantha de Grenet avrà dalla sua parte il Brasile e quindi i voti che hanno permesso a Dayane Mello di arrivare in finale, gli stessi che, però, hanno messo forse in crisi il Grande Fratello Vip 2020 tanto da far esplodere il televoto chiuso poi per problemi tecnici per riaprire poi a poche ore dalla diretta. Succederà lo stesso anche questa sera?

Samantha de Grenet alle prese con le Rosmello per i voti del Brasile?

Samantha De Grenet al Grande Fratello vip 2020 continua ad occuparsi di Dayane Mello e in questi giorni l’ha sostenuta molto anche nel momento di crisi con Rosalinda Cannavò anche se spesso ha provato a spingere per un loro chiarimento ma senza successo tanto da mollare ad un certo punto. Stefania Orlando continua a dire che Dayane sta agendo solo per gelosia perché magari provava per Rosalinda qualcosa di intenso e un po’ di diverso ma Samantha de Grenet continua a ribadire che non ha preso posizione perché a lei le liti non interessano, anche quando le fanno notare che lei è molto vicina a Dayane, risponde con un no. Come finirà adesso per lei questa sera?



