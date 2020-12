Samantha De Grenet/ Ex fidanzata Leonardo Pieraccioni “Entro al GF VIP, preoccupatevi per chi è nella casa”

Samantha De Grenet è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice ed ex modella è pronta a varcare ufficialmente l’ingresso della porta rossa più spiata d’Italia durante la puntata di venerdì 11 dicembre 2020. Dopo l’abbandono di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci che hanno deciso di non proseguire la propria avventura televisiva fino a febbraio 2021, la grande macchina del GF VIP 5 pesca nuovi vipponi e tra questi è stata scelta anche la ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni. La De Grenet, conosciuta dal pubblico anche per aver partecipato con un buon successo ad una delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, ha ufficialmente confermato la sua presenza nella casa di Cinecittà.

Il suo nome circolava da giorni, ma l’annuncio è arrivato proprio dalla diretta interessata che dal suo profilo Instagram ha detto: “vi devo dare una notizia pazzesca che non vedevo l’ora di dirvi: vado dentro una porta rossa, vado al Grande Fratello Vip. La notizia è certa e ufficiale: entro al Gf e sarò una concorrente ufficiale”. Poco dopo Samantha De Grenet ha aggiunto: “non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli che stanno dentro la Casa. La prossima settimana inizierà per me una nuova avventura e non vedevo l’ora di potervelo comunicare personalmente. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro aspetto e fin da ora per il vostro supporto”. Un ingresso che potrebbe sconvolgere le dinamiche di gioco all’interno della casa dove si sono creati degli equilibri tra i vipponi entrati in gioco sin da settembre.

Samantha De Grenet e la malattia: “oggi sto bene”

L’ingresso di Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip 2020 permetterà al grande pubblico di conoscere meglio la vita della conduttrice e modella. Chissà che durante la sua permanenza la showgirl non decide di parlare anche della sua malattia che ha affrontato e sconfitto. Alcuni anni fa, infatti, Samantha De Grenet ha scoperto di avere un tumore mentre si trovava in vacanza. A raccontarlo è stata proprio la showgirl durante una lunga intervista rilasciata a Verissimo: “ero a farmi un weekend con mio marito e i miei amici. Giornata bella, eravamo in barca, io ero sdraiata a prendere il sole. In quel momento sento qualcosa sul mio seno che non andava, perché era qualcosa di insolito. Io ho sempre fatto prevenzione e sono qui oggi anche per dire che è importante fare prevenzione. Ero con la mia amica Natasha e le ho detto di toccare il seno, avevo come un nocciolo”.

La conduttrice si sottopone subito ad una visita medica e durante un’ecografia la terribile scoperta: “mi fanno l’ecografia e senza troppi giri di parole la dottoressa mi ha detto: ‘Samantha, tu hai un tumore e ti devi operare subito’.In quel momento ho preso un cazzottone fortissimo in faccia”. Uno choc per la De Grenet che per fortuna ha sconfitto il tumore: “ora sto bene, sono guarita, ma resta la parte psicologica. Ti guardi allo specchio, vedi le cicatrici, ti vedi gonfia, non ti riconosci, non ti accetti, lo fai piano piano. Ma solo chi ci è passato capisce come ti senti veramente”.



